Groen Hengelo loopt te hoop tegen grondwateronttrekking NX Filtration: ‘Het wordt hier een Higt Tech Dessert’

Gefilmde mishande­ling schokt Tubbergen: meisje trapt slachtof­fer dat roerloos op de grond ligt

Filmpjes waarop onder meer te zien is hoe een tienermeisje in Tubbergen een ander meisje meermaals in de buik schopt terwijl het slachtoffer roerloos op de grond ligt, leiden tot grote verontwaardiging. De politie is van de voorvallen op de hoogte. De beelden zijn schokkend.