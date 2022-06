Grof afval kwijt? Milieupark Hengelo deze maanden ook op donderdagavond open

Welbions ziet druk op de Hengelose huurmarkt toenemen: ‘Men wil wel kopen, maar aanbod is onvoldoen­de of prijs te hoog’

HENGELO - De gemiddelde huur per woning van woningcorporatie Welbions bedraagt 553 euro. Het gemiddelde aantal reacties per vrijgekomen woning is 99. De zoektijd bedraagt gemiddeld 2,1 jaar. Welbions verkocht vorig jaar 56 woningen. Er werd bijna 13 miljoen geïnvesteerd in met name duurzame oplossingen.

