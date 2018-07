Grote brand in afvalhoop Hengelo nog lang niet geblust

VideoDe brandweer in Twente denkt mogelijk nog dagen nodig te hebben om de grote brand te blussen die woedt in een hoop afval bij het afvalwerkingsbedrijf Twence in Hengelo.

Bij afvalverwerker aan de Boldershoekweg in Hengelo is zaterdagavond rond 23.00 uur een zeer grote brand uitgebroken. De vlammen sloegen metershoog de lucht in, ook is er sprake van flinke veelal zwarte rookontwikkeling.

Het gaat om een berg afval van 500 vierkante meter. De rook trekt richting Delden en is tot in Enschede te zien. De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand. In de wijde omgeving is de veelal zwarte rook te zien. Er zijn metingen verricht in de directe omgeving en in Delden, maar volgens een woordvoerder van de brandweer zijn daarbij geen schadelijke stoffen gemeten. De rook trekt omhoog en wordt volgens de brandweer daardoor verdund.

Groots ingezet

Via social media waarschuwt de Brandweer Twente wel om uit de rook weg te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer is met tal van eenheden uitgerukt, waaronder ook korpsen uit Enschede en Rijssen. Door het warme weer en de droogte zijn de hulpdiensten nu extra alert op grote branden.

Om half één, ruim een uur na het uitbreken van de brand, breidde het vuur zich nog steeds uit. De brandweer pompt water uit het Twentekanaal om het vuur onder controle te krijgen. Naar verwachting duurt het nog de hele nacht voordat de brand geblust is.

Niet bellen

De brandweer en politie roepen via Twitter op om niet meer met 112 te bellen over de brand. „We krijgen veel telefoontjes van mensen die rook zien/ruiken. De melding is uiteraard bij ons bekend en er wordt met man en macht gewerkt om de brand onder controle te krijgen”, aldus een woordvoerder van de politie.

Voor zover bekend hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Volledig scherm © Ginopress

Volledig scherm © Ginopress