Grote schade bij Twence in Hengelo door brand, blussen gaat uren duren

Emté aan Mozartlaan Hengelo wordt toch geen Jumbo

24 mei HENGELO - De kogel is door de kerk: de Emté aan de Mozartlaan in Hengelo wordt niet omgebouwd tot Jumbo-vestiging. Een andere partij is geïnteresseerd in overname van de supermarkt, maar er is nog niets rond. Daarmee blijft de onzekerheid voor de medewerkers van de winkel.