Hack treft 3 Hengelose scholen: servers versleuteld, mogelijk gegevens leerlingen en personeel gestolen

Bezoekers zwembad in Ootmarsum teleurge­steld, opeens zijn de glijbanen dicht: ‘Veiligheid boven alles’

Het is een wat troosteloos gezicht. Een gedeelte van de ligweide, het beachvolleybalveld én de glijbanen van Zwembad De Kuiperberg in Ootmarsum zijn alweer een tijdje afgezet met rood-witte linten. De ‘daders’ zijn drie reusachtig grote zilveresdoorns, die in slechte conditie zijn.