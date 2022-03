Hanna uit Oekraïne danst wedstrijd in Hengelo voor achtergebleven familie

HENGELO - De 23-jarige Hanna Kapitonova uit Oekraïne twijfelde. De jonge danseres was helemaal niet in de stemming om op te treden bij het Open Podium Twente. De oorlog in haar geboorteland houdt haar in zijn greep. Toch staat ze zaterdagavond in Hengelo op het podium. Voor haar familie die daar nog woont. Want wat zij meemaken is hartverscheurend, vertelt ze.