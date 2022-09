Harry loopt dagelijks naar zijn vrouw Ans op begraafplaats in Hengelo: ‘Een van de redenen waarom ik zo oud ben’

Groot vermaak met kleine verzamelob­jec­ten: winkel in miniatuurauto’s en bouwpakket­ten floreert op nieuwe plek in centrum Delden

DELDEN - Haar kleindochter wil dolgraag een Vespa scooter, maar zal nog wel even moeten sparen. Om toch al een beetje in de stemming te komen, koopt oma bij Van der Kolk Autominiaturen en Modelbouw aan de Langestraat in Delden een schaalmodel. „Ze is binnenkort jarig en alleen geld in een enveloppe is een beetje saai.”

23 september