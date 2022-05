Hatsa: BAM! Festival is terug in Hengelo, met humor. ‘Dit wordt de beste editie in jaren’

Amsterdam­mer (20) veroor­deeld voor seks met 13-jarig meisje uit Hengelo

HENGELO - Aleksei S. (20) uit Amsterdam is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en drie maanden jeugddetentie. Hij had in januari 2020 seks met een 13-jarig meisje uit Hengelo.

13 mei