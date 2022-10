Hengelo belooft beterschap: wachtlijst voor invalidenparkeerplaats wordt weggewerkt

De Wet van Murphy is van toepassing op de afdeling die gaat over het regelen van invalidenparkeerplaatsen, zegt wethouder Hanneke Steen. Ze noemt het ‘balen’ dat de vertraging voor burgers zo ver is opgelopen, vooral vanwege ziekte van betrokken ambtenaren. Maar als het goed is, wordt de achterstand ook weer ingelopen. Daarvoor doet de gemeente een beroep op medewerkers van buiten.