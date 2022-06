Hengelo doet het. Maar wat dan toch precies?

Kerk Beckum blijft voorlopig toch open: ‘We hebben geen haast’

BECKUM - De kerk in Beckum blijft langer open. Aanvankelijk had het parochiebestuur van de Heilige Geestparochie bekendgemaakt dat de deuren van de Heilige Blasius in Beckum per 1 juli definitief zouden sluiten.

4 juni