Hengelo doorbreekt stilzwijgen, McWok vertrekt voor twee ton van de Markt

Geen gehaktbal­le­tjes na vijf uur: Ikea in Hengelo heeft te weinig personeel en moet keuken vroeg sluiten

HENGELO - Het tekort aan personeel is voor ondernemers op dit moment de grootste belemmering in de bedrijfsvoering. Daar kunnen ze bij Ikea in Hengelo over meepraten. De Zweedse meubelgigant sluit de hele zomer de keuken eerder, omdat er te weinig mankracht is. „Wie gehaktballetjes wil, moet voor vijf uur komen.”

22 juli