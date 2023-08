Hengelo dreigt met boete vanwege arbeidsmigranten in Groot Driene

Albert en Lidy uit Noord Deurningen al 65 jaar getrouwd, ondanks die honderden kilo’s ‘tuffel op de pokkel’

Het is dat de pastoor hem als goed katholiek binnenliet bij dansschool Avion aan de Deurningerstraat in Enschede. Anders had Albert Mastenbroek Lidy Leferink nooit ontmoet en viel er gisteren geen briljanten bruiloftsfeest te vieren.