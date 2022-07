Hengelo maakt kaart met 250 openbare, bestaande en toekomstige laadpalen

Hengelo zet mes in ‘sociale’ uitgaven: het is niet meer ‘U vraagt, wij draaien’

HENGELO - Ouderen die dagbesteding krijgen, jongeren in de jeugdhulp of werkzoekenden: ze gaan het allemaal merken. De zorg gaat op de schop in Hengelo. De gemeente zet het mes in sociale uitgaven. „Het is een harde noot die gekraakt gaat worden. Maar we kunnen niet anders.”

11 juli