Hengelo opnieuw in overleg met ‘opruimers’ boerenprotestvlaggen: bedrijven staan niet te springen na vrijgeven woonadressen

Hengelo kondigde eind juli aan dat protestvlaggen in de stad en in Beckum op korte termijn zouden worden weggehaald. Dat is ook gebeurd, zegt een woordvoerder, maar de vlaggen keerden op de meeste plekken weer terug.

Woonadressen in appgroep

„We hebben vorige week moeten besluiten om onze opruimplannen uit te stellen”, zegt de woordvoerder. Hij geeft als oorzaak aan dat bedrijven niet stonden te springen om mensen en materiaal te leveren. Navraag van de gemeente leerde dat de woonadressen van deze mensen in appgroepen bekend werden gemaakt. „De dreiging die hiervan uitgaat, maakt dat er soms geen medewerking wordt verleend”, zegt de woordvoerder.

Het primaire doel van de gemeente blijft om de vlaggen weg te halen. Deze week wordt het overleg met de bedrijven opnieuw opgestart en wordt onderzocht of er een planning kan worden gemaakt. De situatie verandert ook steeds, aldus de woordvoerder. De omgekeerde vlaggen in Hengelo hangen onder meer aan verkeerslichteninstallaties op grote invalswegen en langs de Haaksbergerstraat in Beckum.

Worstelen

Met de omgekeerde vlaggen protesteren de boeren tegen het overheidsbeleid en de stikstofplannen in het bijzonder. Veel gemeenten worstelen met de vraag of ze de omgekeerde vlaggen moeten weghalen. In gemeenten als Dinkelland en Oldenzaal is begrip voor de protestactie en worden de vlaggen alleen verwijderd als de verkeersveiligheid in het geding komt. Enschede kondigde onlangs aan dat ze de vlaggen binnenkort gaat verwijderen.