Hengelo waarschuwt: gooi het net om de kerstboom niet bij het plasticafval, want de afvalsorteermachine loopt vast

Celstraf voor dolgedraai­de Hengeloër die bejaarde man aanviel en beroofde

HENGELO/ALMELO - Niels B. uit Hengelo is maandag veroordeeld tot vier jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk. B. drong afgelopen zomer binnen in de woning van een 80-jarige bewoner van de Carl Muckstraat in Hengelo. Hij dwong de bejaarde man zijn autosleutels af te geven en nam hem mee in de auto

29 november