‘Hengelo wil groeien, maar wanneer is het een keer genoeg?’

Kampioenen van weleer Henny Kroeze uit Zenderen was speed­way-ster en stuntman, dankzij ‘regisseur’ Jeanny: ‘Henny was een beetje roekeloos’

Henny Kroeze maakte in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw furore als speedwaycoureur. De Zendernaar pakte tien nationale titels en schitterde in de Engelse competitie. Kroeze was ook een attractie met zijn stuntritten in de ‘the wall of death’. Met dank aan Jeanny, regisseur in de luwte.