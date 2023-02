Hengelo wil stadskantoor en huizen Nijverheid nog zeker een jaar voor huisvesting Oekraïners

met video Wat betekent carnaval voor de mensen in Oldenzaal? ‘Ik ga helemaal los’ én ‘Ik ga weg, al dat kabaal!’

Mensen slepen zich van crisis naar crisis, maar komend weekend even niet. Dan is het carnaval, onder meer in Oldenzaal. Het leven is dan korte tijd simpel, gewoon er zijn. Zo staat op het gemeentehuis van de Boeskoolstad: ‘Mooj daj’ d’r bint’. Verslaggever Frank Timmers ging op zoek naar de betekenis van het carnaval voor mensen dit jaar.