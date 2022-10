Hengeloër Antoon Morskieft ging vol vertrouwen richting het einde: ‘Hij wist wat er ging komen’

Niet vergetenHENGELO - In deze rubriek staan we stil bij de Hengelose begraafplaatsen en de mensen die ze bezoeken. Aflevering 45, Deurningerstraat. Hoe de rust van Antoon Morskieft zijn vrouw Annie en zoon Richard hielp.

Een paar weken voor zijn overlijden ging Antoon Morskieft zitten met zijn zoon. De twee keken elkaar aan. „We hoefden in feite niks meer te zeggen. Hij zei alleen: ‘Jongen, het is gegaan zoals het is gegaan’”, zegt Richard Morskieft. „Vanaf dat moment ging hij zijn begrafenis plannen. Zo nuchter was hij.” Antoon Morskieft groeide op in Reutum. Zijn ouders bestierden restaurant Morskieft.

De ambtenaar in hem

Met zijn vrouw Annie uit Vasse verhuisde hij naar Hengelo. Voetballiefhebber Antoon ging er werken bij Stork. Een halte verder vond hij emplooi bij de gemeente Enschede. Hij werd salarisadministrateur. Die baan paste hem als een jas. Richard: „Mijn vader was rechtvaardig, eerlijk. ‘Regels zijn regels’. Hij leefde naar dat motto, week er nooit vanaf.”

Zijn vrouw Annie karakteriseert hem ook als ‘een lieve man’, die op zijn 55ste met vervroegd pensioen ging. Elf jaar later was de ziekte die hem trof in een vergevorderd stadium. Zijn naderende einde bracht hem niet aan het wankelen. Integendeel. Antoon Morskieft ging zijn eigen afscheid voorbereiden. Puntsgewijs, als de ambtenaar die hij was geweest. Hij wilde graag het ziekenhuis verlaten en naar huis. Zo ging het. „Hij regelde ook zijn afscheidsdienst, tot aan de koorzang toe”, laat Annie weten.

Quote Zijn rust was prettig voor ons. Het is zijn laatste cadeau aan ons geweest Annie en Richard Morskieft

Antoon zong zelf in twee kerkkoren. „Zijn katholieke geloof was alles voor hem”, zegt Annie. „Als we op zondag na de mis naar huis wandelden, kreeg ik de preek zo weer te horen”, vertelt ze lachend. Annie toonde zich bezorgd om hun dochter Annemarie, die een verstandelijke beperking heeft. „We zorgden met zijn tweeën voor haar. Nu zou ik er alleen voor komen te staan. Antoon zei kalm: Annie, dat red-ie wa.” Zijn huisarts verwonderde zich over die serene uitstraling.

Geloof en vertrouwen

„Dokter Ooms zei: ik heb zelden iemand meegemaakt die met zoveel rust richting het einde gaat”, aldus Annie. „Volledige overgave, dat was het”, vult Richard aan. „Mijn vader had een rotsvast vertrouwen: hij wist wat er ging komen.” Het had zijn weerslag op zijn nabestaanden. „Zijn rust was prettig voor ons”, zeggen moeder en zoon. „Het is zijn laatste cadeau aan ons geweest.”