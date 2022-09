Hengeloër Bertus Strating, alias Het Kanon, knalde de lat van Phenix kapot: ‘De keeper sprong net op tijd weg’

Onderne­mers bedrijven­ter­rein Hengelo verliezen eerste slag tegen komst Voedsel­bank Midden Twente

HENGELO/BORNE/GOOR - De ondernemers op bedrijventerrein Timmersveld hebben de eerste slag in hun verzet tegen de komst van de voedselbank verloren. Hengelo heeft hun bezwaar afgewezen. Als er al sprake is van verkeersoverlast, dan is die kort en op een verder rustige middag. Het is nu aan de rechter.

21 september