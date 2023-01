Hengeloër Lukas Schoonhoven heeft zijn tijd gehad als politicus: 'Ik had 's nachts op de muur gebonkt en geroepen: Hou jullie bekken allemaal’

Vuurwerk bezorgt 12 jonge Twentena­ren (zwaar) lichame­lijk letsel: ‘Ze kunnen hier levenslang last van hebben’

ENSCHEDE - De Twentse ziekenhuizen MST in Enschede en ZGT in Almelo hebben een drukke en onrustige nacht achter de rug. In totaal moesten de artsen op de spoedeisende hulp dertig vuurwerkslachtoffers behandelen, waarvan een groot deel minderjarig. „De meeste hebben het niet eens zelf afgestoken.”

