Hengeloër M. ziet in psychose dingen die er niet zijn en stalkt ex

De halve regenton betaal je zelf, de andere helft betaalt de gemeente: uitbrei­ding subsidie voor groene tuinen

ENSCHEDE - Altijd fijn, als een ander aanbiedt de helft van de rekening te betalen. In dit geval is dat niet in een restaurant, maar bij de kassa van een tuinbedrijf. De gemeente betaalt namelijk fors mee aan de aanschaf van een regenton of een partij graszoden.

10:38