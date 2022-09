Hengeloër moet schutting opnieuw afbreken: ‘Gemeente wil mensen treiteren’

Burgemees­ter verzegelt autobe­drijf aan Slachthuis­weg om illegaal gokken, inval cocaïne­lijn staat er los van

Een autobedrijf aan de Slachthuisweg in Hengelo gaat de komende zes maanden op slot. Drie jaar lang constateerde de gemeente meerdere overtredingen, het pand is ingericht als illegaal café en er werd gegokt. „Genoeg aanleiding om het pand te sluiten”, aldus Schelberg. Een inval in verband met een cocaïnelijn staat er los van, meldt een woordvoerder.

