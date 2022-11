Hengeloërs Koos en Diny laafden zich aan de Lambertus: ‘Als ik die toor’n maar kan zien’

Praten over Diny ter Beke-Appels is praten over de Lambertuskerk. „Ze zei altijd: als ik die toor’n maar kan zien. Dan is ‘t good”, vertelt dochter Joke Roolvink. Haar man Jan stort grind bij het graf van haar ouders. Het is de dag voor de viering van Allerzielen. Joke: „Daar gaan we elk jaar naartoe. Je deelt dat speciale moment met de mensen op de begraafplaats. Een gevoel van verbondenheid.”