Hengeloos rijksmonument ‘met respect’ verbouwd tot woonzorgcomplex: ‘We willen dat er correcte partijen in komen’

Kinderkle­ding­win­kel Pico Kids staat leeg, wat is er aan de hand?

Het is leeg achter de ruiten van kinderkledingwinkel Pico Kids by Amazingkids aan de Korte Haaksbergerstraat. 45 jaar lang was de winkel dé plek voor de laatste kindermode, maar na overname door een landelijke winkelketen in 2017, ging het helemaal mis.