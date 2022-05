Hengelose ‘antikraakwoningen’ voor vluchtelingen nog leeg: ‘Waarom moesten wij er dan zo snel uit?’

Oud-bewoonster Eva Prinsen snapt er niks van. Heeft ze voor niets moeten verhuizen? „Wie zegt dat die mensen ooit komen?” Sinds een paar weken woont ze in een oud kantoorpand. Twee kamers heeft de Hengelose er. Nee, er is weinig luxe aan. Toen ze er kwam was er geen licht op het toilet, kon ze haar wasmachine niet aansluiten en verbraste ze in no-time haar 12 gigabyte aan internet, bij gebrek aan wifi. „Het is niet geweldig”, zegt ze met gevoel voor understatement. Waarom ze dan toch ‘ja’ zei, tegen deze plek? Ze moest wel.