Hengelose Geerdinksweg racecircuit: 'Oversteken staat bijna gelijk aan zelfmoord’

Experiment: Guus (27) uit Hengelo reist FC Twente per trein achterna

BOEDAPEST - Kun je met het ov naar de Europese uitwedstrijden van FC Twente dit seizoen? Die vraag stelt Guus Beerlaage (27) zichzelf en dus is hij woensdag te vinden in hartje Boedapest, Hongarije. „Wacht even”, zegt hij via de telefoon. „Ik werd net even lastiggevallen door een paar Hongaarse zwervers.”

4 augustus