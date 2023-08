Hengelose hockeyclub HCT heeft een begrotingstekort en vraagt de leden om hulp: ‘Leden moeten zich ervan bewust zijn dat het niet vanzelf gaat’

Met video Na zijn verslaving wil de Enschedese Jeroen ook de monsterhi­ke van Mexico naar Canada overwinnen

Hij wilde doen wat Reese Witherspoon in de film Wild deed: het langeafstandspad lopen langs de Amerikaanse westkust, van Mexico naar Canada. Het zou altijd een droom blijven, dacht Enschedeër Jeroen van der Velde, want zijn zonnebloemen hadden hem nodig. Tot nu, want Jeroen is weg.