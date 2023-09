Hengelose ‘ijsberen’ Gerda (70) en Annemieke (71) spelen scènes over 100-jarig Tuindorpbad

‘Eenling’ Hans haakt teleurge­steld af bij carnavals­op­tocht Hengelo

Hij deed sinds 2006 mee. Onafgebroken. Op een keer na. Toen had hij zijn been gebroken. Maar voor de rest was Hans van Doren er tijdens de Hengelose carnavalsoptocht altijd bij. Vooral als eenling. Maar nu haakt hij af. „Flauwe voorspelbare woordgrappen, dat is wat Hengelo wil.”