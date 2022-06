Hengelose ijscoman Frank (59) worstelt met hoge prijzen bolletje ijs: ‘Ik kreeg een lepeltje naar mijn hoofd’

Grote drukte bij tribute-avond van BAM-festival in Hengelo

HENGELO - In totaal zo'n 5000 bezoekers waren vrijdagavond getuige van eerste Tribute Trip van het BAM-festival in het Prins Bernhard Plantsoen in Hengelo. Zij konden genieten van tribute-bands van Bob Marley, Pink Floyd en The Rolling Stones.

28 mei