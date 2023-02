Hengelose journaliste Fréderike Geerdink over drama in Turkije: ‘Veel gebouwen zakten als een kaartenhuis in elkaar’

Oud-Kamerlid Han ten Broeke heeft nu wél tijd voor zijn dochter: ‘Ik heb wat in te halen’

Een Derde Wereldoorlog is niet aanstaande. En de Russen zullen ook geen kleine atoombom gaan gooien in Oekraïne, of daarbuiten, denkt buitenlandspecialist Han ten Broeke (53). De Tukker is een veelgevraagd spreker sinds de oorlog begon. Maar hij is nu ook ‘fulltime vader’, zegt hij. „En dat voelt goed.”

5 februari