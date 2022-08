Hengelose ‘marktplaatshandelaar’ hoeft uitkering van bijna 79.000 euro toch niet terug te betalen aan gemeente

Zestig verwaar­loos­de konijnen en cavia's gevonden in paarden­trai­ler in Hengelo: ‘Een aantal was al overleden’

HENGELO - In een paardentrailer in Hengelo zijn afgelopen vrijdag in totaal zestig verwaarloosde konijnen en cavia's aangetroffen. Zo laat de politie van Hengelo deze woensdag weten. Ook bleken enkele van de dieren overleden. De dieren zijn in beslag genomen, met de eigenaar is nog geen contact gelegd.

27 juli