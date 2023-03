Hengelose moeder vreest met drie kinderen dakloos te worden, maar huis moet in de verkoop

met video's Verpleeg­kun­di­ge Kelly (33) uit Almelo geeft inkijkje in haar dagboek: ‘Patiënten die naar de ic gingen, kwamen soms niet levend terug’

Ze stond als verpleegkundige in coronatijd in de frontlinie, en hield een dagboek bij. Als uitlaatklep voor zichzelf. Drie jaar later ligt er een boek. Kelly Stegeman (33) uit Almelo gunt de lezer in Twintig Twintig een kijkje achter het masker waar ze zich tijdens de epidemie noodgedwongen achter moest verschuilen: „We kwamen voor veel ethische dilemma’s te staan.”