Hengelose projectontwikkelaar probeerde kwestie Beernink op te lossen, maar partijen werkten niet mee

Wie in een flat woont, kan groenafval nauwelijks scheiden. Maar in Hengelo komt daar verande­ring in

HENGELO - Wonen in hoogbouw en je groente- fruit- en etensresten scheiden? Tot nu toe was dat alleen mogelijk voor mensen die gebruik konden maken van de Voedselfiets. De meeste hoogbouwbewoners zijn duurder uit omdat ze meer restafval hebben. Daar komt verandering in.

21 juli