Hengelose stadsdichter over een straatnaam als vakantiedroom

Deel Rijssense mountainbi­ke­r­ou­te ook afgesloten, maar er is een alterna­tief

Een deel van de mountainbikeroute in Rijssen is momenteel afgesloten. Het gaat om een klein stuk van de Venegge tot aan de Callunaweg dat 200 meter lang is. De reden voor de afsluiting heeft niet zoals op de Sallandse Heuvelrug, te maken met natuurbescherming.