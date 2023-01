Hengelose V&D-inkoper kan kiezen uit schrijvers voor zijn levensverhaal

Voorstel­ling voor doven en slechtho­ren­den in Wilminkthe­a­ter: ‘We willen de muziek ook zichtbaar en voelbaar maken’

ENSCHEDE - Begin februari speelt in het Wilminktheater From the sun’s Perspective. De voorstelling is speciaal opgezet voor doven en slechthorenden. André Kerver is zelf slechtziend en klarinettist van de groep. „Het is fascinerend om allemaal mee te maken.”

