Hengelose vrouw gaat tot uiterste om voorrang op woning te krijgen wegens gezinshereniging

Deksel op de neus voor initiatief­ne­mers BIZ in ‘shopdoarp’ Denekamp: ‘Moet dit even laten bezinken, niet verwacht’

Dat er twee stemmen te weinig opgehaald werden om een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in te stellen in het centrum van Denekamp, doet pijn bij een aantal ondernemers in het dorp. De verslagenheid is groot. „Ik moet het nog even laten bezinken, had het niet verwacht.”