Hengelose vrouw lijdt aan de ziekte van Crohn, maar UWV wijst Wajonguitkering af

Dorpshisto­ri­cus inspireer­de tot Deep’nse ‘Rietman­zuil­tjes’: ‘Van Wim had dit niet gehoeven, daarom doen we het nu’

DIEPENHEIM - In Diepenheim zijn donderdagmiddag in Herberg De Pol op symbolische wijze 27 zogeheten Rietmanzuiltjes onthuld. Ze staan verspreid door het hele dorp en daarbuiten en vertellen de historie per locatie.

25 november