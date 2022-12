Het inloophuis Hengelo, voor wie warmte en gezelligheid zoekt: ‘Alsof je bij kennissen op bezoek bent’

Namen zijn hier niet belangrijk. Als het dan moet, alleen de voornaam. Leo (73) komt al zo'n dertig jaar in het inloophuis, vanaf het moment dat kerken in Hengelo het huis op eigen kosten inrichtten. Voorheen kwam hij zo ongeveer elke dag op de fiets vanuit De Nijverheid waar hij woonde. Nu woont hij in een verzorgingshuis in Tubbergen. Maar hij kan de warmte en de gezelligheid van het inloophuis niet missen.

Twee tot drie keer per maand laat hij zich door de regiotaxi afzetten aan de De Wetstraat 29. Voor een paar uurtjes sociaal contact, soms alleen maar een gesprekje aan de stamtafel. Hij is alleen sinds zijn vrouw in 2008 overleed. Leo, die aan parkinson lijdt, heeft altijd zijn medicijnen bij zich. Die zitten in zijn portemonnee. Een vrijwilligster is altijd wel bereid hem aan een glas water te helpen. „Ik ben altijd blij als ik hier weer even ben met mensen van mijn eigen slag”, zegt hij.