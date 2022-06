Het leven als een dominospel: een weekje Hengelo, Borne en Hof Twente

Met video Frontale botsing tussen brommer en auto in Hengelo, automobi­list aangehou­den

HENGELO - Een bromfietser en een auto zijn vanochtend frontaal gebotst op de Deurningerstraat in Hengelo. De bestuurster van de bromfiets raakte hierbij gewond. Over de aard van het letsel is niets bekend.

11:00