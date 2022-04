Hoe de liefde de dood overleeft in Hengelo: Charles, Billy en Lily horen bij elkaar, voor altijd

Droom Ma­rie-Thérèse uit Hengelo voorbij: ‘We zijn Rusland kwijt, voorgoed’

Voor de in Hengelo geboren Marie-Thérèse ter Haar, oprichter van de Rusland & Oost-Europa Academie, kwam de oorlog in Oekraïne als een shock. Haar hele leven al zet ze zich in betere verhoudingen tussen Rusland en het Westen. „Vrienden in Rusland hebben me jarenlang gewaarschuwd: provoceer een beer niet, want dan gaat hij bijten.”

