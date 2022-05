Hoe gaat het nu met Nadia (39) uit Hengelo? ‘Relatie mag nooit ten koste gaan van de kinderen’

Nadia Fieggen en haar drie kinderen waren afgelopen week voor de laatste keer te zien in Waar doen ze het van?, waarin vier gezinnen met zeer uiteenlopende maandinkomens werden gevolgd. Tijdens de uitzendingen sprak Nadia openhartig over haar financiën. Elke maand komt de bijstandsmoeder, die de volledige zorg over haar drie kinderen draagt, rond met een inkomen van 1660 euro.



Het bleef niet bij gesprekken over geld. In de serie was eveneens te zien hoe Nadia haar hart verloor aan Martin uit Meppel, die ze leerde kennen op een christelijke datingsite. Het was ‘meteen raak’ tussen de twee. „Het is heel leuk om die momenten terug te zien. Voor ons is het natuurlijk al een hele tijd geleden. Wat onlangs op televisie is geweest, speelde zich vorig jaar vanaf mei tot december af.”