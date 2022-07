Hoe maak je zelf een heerlijk geurend zeepje? Charlotte uit Hengelo laat het je zien

Leuk idee om eens je eigen, heerlijk geurende zeepje te maken? Of een origineel cadeau voor anderen? Heel erg moeilijk is het niet, voorzichtigheid is echter geboden. Met name de loog roept associaties met het scheikundelokaal op. Labjas (schort), veiligheidsbril en afzuigkap. Vóór de verzepingsprocedure is het een bijtend goedje. Zijn de chemische reacties eenmaal voltooid, blijven slechts onschuldige zeepmoleculen over. Met daarnaast glycerine: perfecte huidverzorging, die je er gratis bij krijgt.