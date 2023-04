Hoe moet Hengelose marktplein gaat heten? Berenbrink? Of ‘Niks-mis-mee-plein’?

met stelling Nestor van de gedoogde wiethandel ziet geen bedreiging in nieuw Duits beleid

Duitsland legaliseert in 2024 de verkoop en het gebruik van bepaalde hoeveelheden cannabis. Dat besluit kan grote gevolgen hebben voor coffeeshophouders in de grensstreek. Al gelooft Henk Middelhoff (72) van coffeeshop The Grasshopper in Glanerbrug dat niet. Deze nestor van de gedoogde wiethandel heeft trouwe klanten. Ook uit het buitenland. Die blijven komen, denkt hij.