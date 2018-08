Hoezo airco? Dit bedrijf uit Hengelo werkt buiten in een tent

Vragen LokaalHen­ge­lo over failliet SIZ en mantelzor­gers

10:55 HENGELO Het faillissement van de Stichting Informele Zorg (SIZ) heeft LokaalHengelo ongerust gemaakt over het lot van matelzorgers. De partij vraagt het Hengelose college van B en W samen met andere gemeenten te onderzoeken of een doorstart mogelijk is. In een andere brief vraagt Lokaal Hengelo extra steun voor mantelzorgers.