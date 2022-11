Hoezo leeft het WK voetbal niet? Café The Three Musketeers viert feest in de Remko Pasveer Veste in Hengelo

The Three Musketeers gaat niet mee in de doemstemming die rond het WK hangt. „In de Pastoriestraat begint de Oranjekoorts te komen. In tegenstelling tot grote groepen in Nederland pakt The Three Musketeers wel volledig uit. Wij steunen het Nederlands elftal”, zegt uitbater Mart Groenman. Net als in 2010 (Sander Boschker) zit dit jaar weer een inwoner van Hengelo bij de selectie. Groenman: „Remko Pasveer is erbij. Daar mogen we trots op zijn. Daarom hebben we ons stadion omgedoopt in de Remko Pasveer Veste.”