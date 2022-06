IJscoman Frank (59) worstelt met hoge prijzen bolletje ijs: ‘Ik kreeg een lepeltje naar mijn hoofd’

De prijs van een bolletje ijs opnieuw opkrikken? Dat kan ijscoman Frank naar zijn gevoel ‘niet maken’. Maar met opnieuw een extreme verhoging van inkoopprijzen in het vooruitzicht, moet er toch geld in het laatje komen. En dus werkt de Hengeloër inmiddels fulltime elders, om in de weekenden met zijn ijskar op pad te gaan.