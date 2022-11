In deze drie Hengelose wijken worden huisjesmelkers buitenspel gezet

Fietser gewond na aanrijding met auto in Hengelo, slachtof­fer met spoed naar ziekenhuis

HENGELO - Een fietser is woensdagochtend gewond geraakt op de Sloetsweg in Hengelo. Dat gebeurde na een aanrijding door een automobilist. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer is uiteindelijk in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

19 november