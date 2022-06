Indrukwekkend afscheid van Helena (14) uit Hengelo: ‘Ze zou een grote rol hebben gespeeld in onze toekomstige maatschappij’

De nieuwe Lyngsoe doet z’n werk in de Hengelose bieb achter de schermen, snel en stil

HENGELO - Het was even behelpen voor de lezers. In verband met de plaatsing van een nieuw innamesysteem konden tijdelijk geen boeken worden ingeleverd. De nieuwe Deense Lyngsoe Systems is sneller én stiller dan z'n voorganger.

16 juni