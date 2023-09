Ine uit Groot Driene schreef een kinderboek over kakkerlakken: 'Ik vond het vieze beesten'

Eens een Tukker... Bastiaan Schuite uit Losser vertrok naar Mexico, woont nu in Texas, maar verlangt regelmatig naar Twente

Bastiaan Schuite (41) was eenmaal in Mexico meteen verkocht. Na tien jaar besloot hij echter het hectische Mexico-Stad in te ruilen voor een gezinsleven in Texas. Nu woont hij dicht bij Houston: „Het lijkt een beetje op Twente maar voelt ook wel als Mexico.”