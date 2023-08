Info-borden op busstation Hengelo zetten reizigers op verkeerd spoor: ‘Het spul slaat op tilt’

Boh Foi Toch en Formule 1 op Volksfees­ten Oele

Niet thuis in je eentje achter de buis. Samen Formule 1 kijken is voor de beleving veel leuker, vinden ze bij de Volksfeesten Oele. „Dat biertje kun je ook bij ons drinken, hier is de beleving”, zegt voorzitter Christiaan Markslag.